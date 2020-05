Cina: governo stima disavanzo fiscale al 3,6 per cento del Pil nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mantenimento della sicurezza sociale ed economica fornirà la stabilità necessaria per perseguire i progressi, gettando così solide basi per raggiungere il nostro obiettivo di costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti", ha detto Li. Il premier ha fatto riferimento ai sei fronti e alle sei aree di sviluppo nazionale, che si riferiscono all'occupazione, al settore finanziario, al commercio estero, agli investimenti esteri, agli investimenti interni e alle aspettative per il futuro. Le sei aree si riferiscono alla sicurezza del lavoro, alle esigenze di vita di base, alle operazioni delle entità di mercato, alla sicurezza alimentare ed energetica, alle catene industriali e di approvvigionamento stabili e al normale funzionamento dei governi di livello primario. La Cina mira ad aggiungere oltre nove milioni di nuovi posti di lavoro urbani nel 2020 e mantenere il tasso di disoccupazione urbana censurato intorno al sei per cento. (segue) (Cip)