Cina: governo stima disavanzo fiscale al 3,6 per cento del Pil nel 2020 (3)

- Il paese emetterà anche mille miliardi di yuan di titoli di stato per il controllo della Covid-19. Pechino intende inoltre ridurre la tassazione sulle imprese con l'obiettivo di diminuire l'onere alle attività produttive di oltre 2.500 miliardi di yuan (351,6 miliardi di dollari), intensificando nel contempo il sostegno finanziario per operazioni commerciali stabili. "Allo stato attuale e per qualche tempo a venire, la Cina dovrà affrontare rischi e sfide come mai prima", ha detto Li. "Tuttavia, abbiamo punti di forza politici e istituzionali unici, una solida base economica, un enorme potenziale di mercato e centinaia di milioni di persone intelligenti e laboriose. "Se affrontiamo le sfide di petto, aumentiamo la fiducia nello sviluppo, creiamo un forte impulso per la crescita e preserviamo e sfruttiamo al massimo questo importante periodo di opportunità strategiche per il nostro sviluppo, saremo senza dubbio in grado di superare questo momento impegnativo. Gli orizzonti per lo sviluppo della Cina sono pieni di promesse", ha affermato Li. La Cina raddoppierà inoltre i suoi sforzi per ridurre al minimo le perdite derivanti dalla pandemia e manterrà le sue politiche forti e sostenibili. "Abbiamo sia la determinazione che la capacità di raggiungere gli obiettivi e i compiti fissati per quest'anno", ha detto Li. (Cip)