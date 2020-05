Cina: governo rallenta crescita bilancio Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di crescita del bilancio della Difesa della Cina si ridurrà al 6,6 per cento nel 2020, secondo quanto riferisce un progetto di relazione di bilancio annunciato oggi, 22 maggio, alla 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), a Pechino. Il bilancio della Difesa del 2020 aumenta di una percentuale a una sola cifra per il quinto anno consecutivo: è il tasso di crescita più basso degli ultimi anni. In totale, la Difesa cinese potrà contare quest'anno su 1.270 miliardi di yuan (circa 179 miliardi di dollari), secondo il progetto che verrà deliberato dell'Npc. La spesa totale per la difesa della Cina nel 2019 è stata pari ad un quarto di quella degli Stati Uniti, mentre la spesa pro capite è stata di circa un diciassettesimo. nel sottolineare che la Cina non ha "spese militari nascoste", Zhang Yesui, portavoce della terza sessione della 13ma Npc, ha affermato che il paese ha adottato una linea di trasparenza. "La spesa per la difesa della Cina è rimasta all'incirca all'1,3 per cento del suo prodotto interno lordo per molti anni, ben al di sotto della media mondiale del 2,6 per cento", ha detto Zhang.(Cip)