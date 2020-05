© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 22 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3875m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione e tempo stabile, ma con aria umida nei bassi strati che favorirà cieli nuvolosi in avvio di giornata, eccezion fatta per la Liguria e i settori alpini interni. A seguire nuvolosità in diradamento ma cielo a tratti offuscato dal transito di velature. Temperature stabili, clima quasi estivo in Valpadana. Venti deboli. (Rpi)