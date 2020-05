Ue: commissario Breton, bisogna sempre rimborsare i debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, è intervenuto sulla questione del debito che l'Ue si appresta ad assumere per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Breton ha dichiarato: “Se ho imparato una cosa quando ero ministro delle Finanze francese, è che i debiti vanno sempre rimborsati. La domanda cruciale è in quale periodo e come”. Il commissario europeo al Mercato interno e ai servizi ha aggiunto: “Sto lavorando per dotare l'Ue di nuove risorse proprie dal commercio dei diritti sulle emissioni inquinanti o da un'imposta sui servizi digitali, ma questo è soltanto il prossimo passo”. Breton è stato ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria francese dal 2005 al 2007. (Geb)