Giappone: banca centrale pronta a stanziare altri 30mila miliardi di yen per le pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giappone ha subito una contrazione del 3,4 per cento annuo tra gennaio e marzo 2020, registrando così il secondo calo trimestrale significativo a causa della pandemia di coronavirus. Lo certificano i dati pubblicati questa settimana dal governo giapponese, e rilanciati dalla stampa di quel paese. Il dato equivale a una contrazione trimestrale de-stagionalizzata dello 0,9 per cento. Tra ottobre e dicembre 2019 l’economia giapponese aveva subito una contrazione del 7,3 per cento a causa delle ricadute sui consumi dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. La terza economia mondiale è entrata così in una fase di recessione tecnica, anche se il dato appare migliore rispetto alle stime degli economisti, che per il primo trimestre avevano previsto in media una contrazione economica del 5 per cento. Fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo” hanno avvertito che il dato relativo al secondo trimestre 2020 (aprile-giugno) sarà assai peggiore, ed hanno definito quella attualmente in atto come “la crisi peggiore” dal Secondo dopoguerra. (segue) (Git)