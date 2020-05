Giappone: banca centrale pronta a stanziare altri 30mila miliardi di yen per le pmi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha intrapreso l’8 maggio il versamento dei contribuiti in contanti di 2 milioni di yen (19.000 dollari) alle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. Hanno diritto al contributo le aziende che da gennaio abbiano visto almeno dimezzato il loro fatturato a causa delle misure di distanziamento sociale e blocco economico necessari a contenere la pandemia. Le pmi in difficoltà continueranno a ricevere il sostegno dello Stato nel prossimo futuro: l’obiettivo di Tokyo è evitare che le imprese debbano interrompere le attività. Il ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese ha ricevuto oltre 400mila domande di accesso ai sussidi a partire dal primo maggio scorso. Il sistema dei sussidi andrà a beneficio di diversi settori economici: dalla manifattura, alla ristorazione, sino alla distribuzione al dettaglio e all’editoria. Ai liberi professionisti e ai lavoratori freelance andrà un contributo massimo di un milione di yen. (segue) (Git)