Usa-Cina: Trump mette in guardia da imposizione legge sicurezza ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha messo in guardia la Cina dalla possibile introduzione di una legge nazionale di sicurezza ad Hong Kong ieri, 21 maggio. “Se accadrà, affronteremo la questione con durezza”, ha dichiarato Trump nel corso di una conferenza stampa, commentando le anticipazioni diffuse per prima ieri dall’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”. Secondo i media di Hong Kong, la legge di sicurezza potrebbe essere approvata in occasione della prossima Assemblea nazionale del popolo, e bandire formalmente qualunque atto riconducibile al separatismo, alla sedizione, all’interferenza straniera e al terrorismo nella ex colonia britannica, teatro lo scorso anno di massicce proteste anti-governative. Diversi esperti avvertono che la nuova legge potrebbe portare, tra le altre cose, alla criminalizzazione di chiunque critichi la leadership comunista cinese. (segue) (Nys)