Usa-Cina: Trump mette in guardia da imposizione legge sicurezza ad Hong Kong (3)

- Il quotidiano spiega che l'iniziativa per presentare il progetto di legge arriva mentre i delegati dell'ex colonia britannica si stanno preparando per incontrare Xia Baolong, direttore dell'ufficio di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato cinese. Anche Carrie Lam, capo esecutivo di Hong Kong, è arrivata a Pechino nella serata di oggi, ma secondo le fonti interpellate non si sarebbe unita ai delegati per l'incontro con Xia. Una bozza della risoluzione dovrebbe essere condivisa con i delegati in serata e presentata come una mozione all'Assemblea nazionale domani pomeriggio. Si prevede quindi che l'Npc voterà sulla risoluzione al termine della sessione annuale, che probabilmente si terrà il 28 maggio. La risoluzione verrà quindi inoltrata al Comitato permanente dell'Npc per tracciare i dettagli effettivi della legislazione. (segue) (Nys)