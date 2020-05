Thailandia: la borsa di Bangkok torna a scivolare in territorio negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa di Bangkok ha interrotto ieri una serie positiva di quattro sedute giornaliere che l’aveva portato appena sopra la soglia dei 1.320 punti base, ad ha subito ulteriori perdite in apertura di seduta questa mattina. I principali indici azionari thailandesi hanno risentito delle deboli previsioni di crescita per i mercati asiatici, e dell’andamento negativo delle principali piazze d’affari europee e statunitensi. La debolezza di Wall Street è dovuta soprattutto alla decisione dei trader di incassare i guadagni conseguiti nei primi giorni di questa settimana. I trader hanno anche reagito a un rapporto del dipartimento del Lavoro che segnala un rallentamento delle nuove domande di sussidi per la disoccupazione negli Usa, che in termini assoluti restano però elevatissime. Per quanto riguarda la borsa thailandese, il ritracciamento è dovuto anche all’attesa per la pubblicazione dei dati ufficiali relativi alla disoccupazione, alle importazioni e alle esportazioni relativi al mese di aprile. (segue) (Fim)