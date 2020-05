Thailandia: la borsa di Bangkok torna a scivolare in territorio negativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento, i giudizi tendenziali delle agenzie sono basate soprattutto sul generico contesto di incertezza che grava sulla salute economica, politica e fiscale di questi paesi. L’incapacità di utilizzare le risorse economiche emergenziali per un rilancio sostenibile dei sistemi paese farebbe scattare però tagli veri e propri dei rating creditizi: una prospettiva che appare plausibile per ragioni legate all’instabilità politica – è questo il caso della Malesia, reduce da un recente stravolgimento degli equilibri parlamentari – o a macroscopiche vulnerabilità finanziarie pregresse, come nel caso di Thailandia e Indonesia. Un declassamento rischierebbe peraltro di innescare un circolo vizioso, aumentando i costi di rifinanziamento del debito e dunque la tenuta delle finanze pubbliche. Tra gli esperti che hanno veicolato un segnale d’allarme tramite la stampa economica regionale figura Vishnu Varathan, responsabile di strategia economica di Mizuho Bank a Singapore: “Le economie asiatiche sono intrappolate tra il martello e l’incudine, tra la negligenza economica e l’irresponsabilità finanziaria”, ha avvertito l’economista, sottolineando che “i cordoni delle borse sono stati allentati considerevolmente: i governi ritengono, non a torto, che limitare gli stimoli finanziari per farli rientrare entro i piani di consolidamento fiscale correnti non sia una mossa prudente”. (segue) (Fim)