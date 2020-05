Thailandia: la borsa di Bangkok torna a scivolare in territorio negativo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone, seconda economia asiatica dopo la Cina, ha già decretato l’iniezione nell’economia reale di mille miliardi di dollari, una cifra pari a circa il 20 per cento del prodotto interno lordo (pil) di quel paese. Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha annunciato la scorsa settimana che il governo approverà un bilancio addizionale a sostegno delle attività produttive, dei consumi e della rete sociale. Gli stimoli approvati dalla vicina Corea del Sud ammontano invece a circa il 13,3 per cento del prodotto interno lordo di quel paese. Per quanto riguarda il Sud-est asiatico, la Malesia, già alle prese con dolorosi sforzi di riduzione del debito pubblico, ha varato misure di stimolo di entità pari al 15 per cento del sul pil. Le misure economiche varate da Singapore sono di entità pari al 13 per cento dell’economia della città Stato, mentre la Thailandia ha mobilitato fondi per 67 miliardi di dollari, pari al 12 per cento del suo pil; Filippine e Indonesia, che dispongono di margini di manovra più circoscritti, hanno impegnato sinora risorse pari al 7,8 e al 3,9 per cento del loro prodotto interno lordo. (segue) (Fim)