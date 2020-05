Thailandia: la borsa di Bangkok torna a scivolare in territorio negativo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia, reduce da una recentissima crisi politica che ha portato a ridefinire il perimetro della maggioranza di governo, guidato ora dal primo ministro Muhyiddin Yassin, ha annunciato due tornate di stimoli, per un importo complessivo pari a 270 miliardi di ringgit (62 miliardi di dollari). I fondi sono destinati al sostegno alle piccole e medie imprese e a progetti di investimento infrastrutturale, che nelle intenzioni del governo malese dovranno sostenere l’economia e l’occupazione al termine della fase acuta dell’emergenza sanitaria. Il premier Muhyiddin ha dichiarato che il costo delle misure di blocco economico e chiusure delle attività commerciali è di circa 2,4 miliardi di ringgit, ed ha avvertito che in assenza di un “piano chiaro” per la ripartenza e la ripresa, “l’economia che abbiamo edificato nel corso degli ultimi sei decenni finirà per collassare”. Fitch ha recentemente rivisto al ribasso la valutazione tendenziale della Malesia da stabile a negativa, riflettendo l’incertezza degli operatori finanziari globali in merito alla traiettoria del difficile processo di riordino dei conti pubblici lasciati in eredità al paese dall’ex premier Najib Razak. (segue) (Fim)