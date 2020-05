Thailandia: la borsa di Bangkok torna a scivolare in territorio negativo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno mobilitato 1.400 miliardi di peso (28 miliardi di dollari) sotto forma di stimoli fiscali e monetari, con una conseguente revisione al ribasso dell’outlook da positivo a stabile da parte dell’agenzia di rating Fitch. L’Indonesia, prima economia e paese più popoloso del Sud-est asiatico, ha invece presentato un pacchetto di misure emergenziali di dimensioni relativamente circoscritte: 641.170 miliardi di rupie, pari a 43 miliardi di dollari. Giacarta ha però deciso di accantonare sino al 2023 il tetto massimo del 3 per cento al rapporto tra disavanzo pubblico e prodotto interno lordo: le misure di stimolo potrebbero far lievitare il deficit delle finanze statali al 6,27 per cento del pil entro la fine del 2020. Widodo ha dichiarato il 31 marzo che tale deviazione dalla disciplina di bilancio non sarà permanente, e che il tetto del deficit verrà ripristinato nel 2023. Frattanto, la banca centrale dell’Indonesia ha effettuato due acquisti di obbligazioni sovrane del paese sul mercato primario nel solo mese di aprile: una tipologia di intervento che Bank Indonesia è solita evitare, perché è ritenuta una forma di monetizzazione del debito potenzialmente deleteria in termini di inflazione e storture fiscali a medio e lungo termine. (segue) (Fim)