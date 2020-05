Thailandia: la borsa di Bangkok torna a scivolare in territorio negativo (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S&P ha abbassato il giudizio tendenziali dell’Indonesia da stabile a negativo, anticipando un possibile taglio del rating “se la crescita economica subirà un rallentamento più pesante o prolungato nell’arco dei prossimi due anni, o se la posizione esterna o fiscale dell’Indonesia peggiorerà oltre le nostre previsioni”. L’agenzia di rating ha posto dunque l’accento su una delle principali vulnerabilità macroeconomiche dell’Indonesia, rappresentata dalla sua debole bilancia commerciale. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che le economie asiatiche emergenti e in via di sviluppo cresceranno collettivamente dell’1 per cento nel 2020, perlopiù grazie all’apporto residuale di Cina e India. Altri paesi della regione potrebbero invece subire contrazioni anche significative: La Thailandia, ad esempio, rischia secondo l’Fmi una contrazione del pil del 6,7 percento; lo scorso anno, alla vigilia della pandemia, il Fondo prevedeva per il paese una crescita annua del 2,5 per cento. Malesia e Singapore dovrebbero veder calare la loro crescita economica rispettivamente all’1,7 per cento e al 3,5 per cento del pil. Per Indonesia e Filippine l’Fmi prevede una sostanziale stagnazione economica. Le principali economie sviluppate della regione asiatica – Giappone e Corea del Sud – sconteranno secondo il Fondo monetario recessioni del 5,2 per cento e dell’1,2 per cento del loro pil. (Fim)