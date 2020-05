Usa: coronavirus, rapporto punta l’indice contro la gestione della crisi a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, e il sindaco dell’omonima città, Bill de Blasio – entrambi esponenti del Partito democratico – si trovano in difficoltà dopo la pubblicazione di un rapporto che ne critica i tentennamenti e le contraddizioni durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus, che negli Usa ha colpito con particolare durezza proprio New York. L’analisi, pubblicata dalla Columbia University mercoledì, 20 maggio, conclude che se New York avesse attivato le misure di prevenzione e distanziamento sociale anche solo una settimana prima, il bilancio delle vittime del virus nell’area metropolitana di New York sarebbe stato inferiore di almeno 17mila unità. Cuomo e de Blasio hanno reagito con imbarazzo allo studio: è noto infatti come entrambi gli amministratori democratici avessero sminuito il rischio posto dal coronavirus sino all’inizio di marzo, esortando pubblicamente i loro concittadini a proseguire le interazioni sociali. (segue) (Nys)