Usa: coronavirus, rapporto punta l’indice contro la gestione della crisi a New York (2)

- Lo studio della Columbia University, ripreso da diversi quotidiani statunitensi, non fa che acuire le difficoltà di Cuomo e de Blasio, sempre più al centro delle critiche per la loro assenza quasi totale di coordinamento durante la crisi, al punto che il governatore e il sindaco di New York non sono stati nemmeno in grado di presentare i medesimi bilanci di contagi e vittime. Ieri, 21 maggio, entrambi i leader hanno optato però per la medesima linea difensiva, insistendo di aver agito coerentemente con le scarse informazioni disponibili durante le prime fasi della pandemia. De Blasio ha fornito ieri alcune indicazioni in merito alla riapertura della Grande Mela, che secondo il sindaco avverrà gradualmente a partire da giugno, “sulla base di un approccio improntato alla cautela e alla salute pubblica”. (Nys)