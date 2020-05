Usa: il sindaco di Baltimora chiede a Trump di non visitare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Baltimora, Bernard C. "Jack" Young, del Partito democratico Usa, ha invitato il presidente Donald Trump a cancellare una prossima visita in città, dicendo che è preoccupato che il viaggio invierà il "messaggio sbagliato" ai residenti attualmente obbligati a stare a casa per la pandemia di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha in programma di visitare il Monumento Nazionale Fort McHenry e il Santuario Storico nel Memorial Day, nonché di partecipare a una cerimonia in onore delle forze armate statunitensi. "Il fatto che il presidente Trump stia decidendo di intraprendere un viaggio non essenziale invia un messaggio sbagliato ai nostri residenti, molti dei quali sono stati colpiti in modo sproporzionato dal virus Covid-19", ha affermato Young in una nota. "Vorrei che il presidente, in quanto leader della nostra nazione, potesse dare l'esempio positivo e non viaggiare durante questo fine settimana di vacanza". Young ha aggiunto che oltre a inviare un "messaggio controverso" ai residenti, il viaggio di Trump richiederebbe un costo finanziario che la città non è in grado di permettersi in questo momento. Young ha affermato che Baltimora sta perdendo in media 20 milioni di dollari al mese e che non può "permettersi di sostenere" i costi associati al personale e alle attrezzature. Tuttavia, il sindaco ha riconosciuto che la città sarebbe stata preparata per la visita del presidente se avesse scelto di andare avanti con il viaggio programmato. (Nys)