Cdm: deliberazioni amministrative, nomine e leggi regionali (5)

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato: di impugnare la legge della Provincia di Trento n. 2 del 23 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni", in quanto alcune disposizioni in materia di contratti pubblici contrastano con la normativa statale di riferimento in materia di appalti, violando l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; di non impugnare 1. la legge della Regione Puglia n. 9 del 27/03/2020, recante "Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)"; 2. la legge della Regione Lombardia n. 4 del 31/03/202019, recante "Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19"; 3. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 01/04/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 4. la legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 27/03/2020, recante "Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l'Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti". Il Consiglio dei ministri è terminato alle 21.00. (Com)