Bolivia: Forze armate intimano il parlamento a ratificare promozioni decretate dal governo (5)

- La Bolivia dovrebbe andare alle elezioni - generali e presidenziali - entro il mese di agosto. La legge, approvata dal parlamento lo scorso 30 aprile, prevede lo svolgimento degli scrutini entro 90 giorni. La normativa è passata nonostante le obiezioni del capo dello Stato ad interim Jeanine Anez, che aveva chiesto l'apertura delle urne in un periodo in cui la salute degli elettori non potesse essere messa a rischio dall'incedere dell'epidemia. Il provvedimento aveva ricevuto il via libera grazie ai voti dello stesso Mas, partito all'opposizione ma che dispone della maggioranza tanto alla Camera quanto al Senato. L'obiettivo, hanno ribadito i deputati del Mas richiamando la Costituzione, era quello di non prolungare il mandato del governo ad interim di Anez oltre i 90 giorni dalla data originale delle elezioni. (segue) (Bua)