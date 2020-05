Bolivia: Forze armate intimano il parlamento a ratificare promozioni decretate dal governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo propone lo svolgimento delle elezioni prima del 2 agosto, in contrasto con i criteri fissati dal Tribunale elettorale supremo (Tse), che aveva indicato come intervallo di tempo utile al voto il periodo che va dal 28 giugno al 27 settembre. Solo due ore dopo l'approvazione del disegno di legge da parte dei senatori, Anez è tornata a sollevare le sue obiezioni. "Bisogna operare scelte che non mettano a rischio la salute, che viene prima di tutto", ha avvertito su Twitter. La presidente, salita al potere dopo le dimissioni di Morales e candidata alle prossime elezioni presidenziali, aveva chiesto al parlamento di prendere in considerazione i criteri fissati dal Tse. (segue) (Bua)