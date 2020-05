Usa-Russia: fonti stampa, presto incontro per rinegoziare accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo negoziatore per il controllo degli armamenti del presidente degli Stati Uniti sta pianificando di incontrare presto la sua controparte russa, per discutere una nuova proposta degli Stati Uniti per un accordo di vasta portata per limitare tutte le testate nucleari russe, cinesi e statunitensi, hanno reso noto oggi alcuni funzionari Usa. Lo riporta il "Wall Street Journal". I colloqui segneranno il primo tentativo del presidente Donald Trump di avviare i negoziati per sostituire l'accordo New Start, che copre le armi nucleari a lungo raggio della Russia e degli Stati Uniti e scadrà a febbraio. Per l'occasione si riuniranno Marshall Billingslea, che ha assunto l'incarico il mese scorso come inviato senior per il controllo degli armamenti di Trump, e Sergei Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo. Secondo il "Wsj" l'incontro avrà luogo a Vienna. (Nys)