Coronavirus: Usa, 94.447 i decessi su 1.573.534 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 94.447 i decessi per Covid-19 negli Stati Uniti, su 1.573.534 contagi, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, secondo l'emittente "Cnn". Nelle ultime 24 ore si contano 21.681 nuovi contagi e 1.038 decessi. Il presidente, Donald Trump, ha detto che il Paese non chiuderà di nuovo in caso di una seconda ondata di coronavirus."Non chiuderemo il Paese. Spegneremo i focolai", ha detto il presidente durante una visita in Michigan. Trump ha espresso fiducia nella capacità del Paese di contenere un eventuale rialzamento della curva dei contagi. "Che si tratti di una brace o di una fiammata, la spegneremo. Ma non chiuderemo il nostro paese ", ha continuato il presidente. Gli Stati Uniti restano il primo Paese al mondo per numero di contagi di coronavirus e per decessi.(Nys)