Usa: fonti Casa Bianca, non prevediamo ritiro dal nuovo accorto nucleare con la Russia

- Gli Stati Uniti non prevedono di ritirarsi dal nuovo accordo nucleare con la Russia e avvieranno negoziati in buona fede con Mosca, ha detto giovedì un alto funzionario degli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Fox News". Alla domanda se la Casa Bianca si sarebbe ritirata dal nuovo trattato nucleare Start, Robert O’Brien, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato in un'intervista: "No, non credo. Intraprenderemo negoziati in buona fede con i russi sul controllo degli armamenti nucleari". Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato che si sarebbero ritirati dal trattato Open Skies di 35 nazioni che consente voli di sorveglianza disarmati sui paesi membri. Donald Trump ha affermato che la Russia non ha rispettato le regole del trattato. (Nys)