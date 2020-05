Usa: Senato conferma nomina Ratcliffe a capo dell'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina del deputato repubblicano John Ratcliffe come capo dell'intelligence nazionale. L'Aula ha votato secondo le linee di partito, con 49 voti a favore da parte repubblicana e 44 contrari da parte democratica. Lo riporta il sito "The Hill". Ratcliffe, uomo fidato del presidente Donald Trump, guiderà una comunità d'intelligence che sta affrontando le feroci critiche della Casa Bianca per le indagini sulle interferenze russe e per le accuse contro Michael Flynn, ex consigliere per la Sicurezza nazionale.(Nys)