Usa: Trump è deluso da "Fox News", non fa abbastanza per la mia rielezione

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lamentato oggi che l'emittente "Fox News" non sta facendo nulla per aiutarlo a essere rieletto a novembre. "Certo, ci sono persone davvero GRANDI su Fox, ma hai anche dei veri 'rifiuti' disseminati in tutta la rete", ha twittato Trump, che ha preso di mira i collaboratori di "Fox" Chris Hahn, Richard Goodstein e Donna Brazile per i loro legami con il Partito democratico. Trump ha anche preso di mira il conduttore Neil Cavuto, che ha recentemente parlato criticamente della decisione di Trump di prendere l'idrossiclorochina. "Ripetono il peggio dei punti di discussione democratici e mentono", ha twittato Trump. "Tutto il bene è totalmente annullato, e altro ancora. Risultato netto = MALE!". Il tweet di oggi è arrivato poco dopo che Trump è atterrato nel Michigan per visitare una fabbrica Ford. Nonostante le sue critiche, secondo il sito "Politico", Trump conduce ancora interviste con l'emittente più di ogni altra. (Nys)