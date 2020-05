Usa: fonti stampa, Joe Biden potrebbe aver scelto Amy Klobuchar come vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti dell'emittente "Cbs" raccontano oggi che lo staff del candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, avrebbe chiesto ad Amy Klobuchar di sottoporsi a dei controlli per un possibile ruolo da vicepresidente. Secondo gli esperti questo potrebbe dire che che la senatrice del Minnesota, ex contendente e avversaria di Biden alle primarie democratica, è diventata la favorita per il ruolo di vicepresidente nelle prossime elezioni di novembre. (Nys)