Usa: presidente della Fed, "recessione senza precedenti in età moderna"

- Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha affermato che l'economia degli Stati Uniti è in una "recessione senza precedenti in età moderna", che ha sconvolto la vita ordinaria e creato "grande incertezza" sul suo futuro. Lo riporta il "New York Times". "Ha già cancellato i guadagni in termini occupazionali dell'ultimo decennio e ha causato un forte danno in tutto il Paese", ha dichiarato Powell in un forum virtuale della Fed. “E mentre il fardello è diffuso, non è uniformemente distribuito. Coloro che subiscono il peso del declino sono quelli meno in grado di sopportarlo". "Nel migliore dei casi, è difficile prevedere con certezza il percorso dell'economia", ha dichiarato Powell. "Ora stiamo vivendo un livello completamente nuovo di incertezza, poiché le domande a cui solo il virus può rispondere complicano la prospettiva". (Nys)