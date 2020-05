Le notizie sugli aerei russi in Libia seguono l'irritazione di Mosca per i Pantsir-S1 distrutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presunta consegna alle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di otto caccia di fabbricazione russa, sei Mig-29 e due bombardieri d’attacco al suolo Su-24S, potrebbe essere una mossa della Russia in risposta alla distruzione dei sistemi di difesa Pantsir da parte delle milizie affiliate al Governo di accordo nazionale (Gna), sostenute dalla Turchia, avvenuta nei giorni scorsi. Mosca, infatti, ha accolto con forte irritazione la distruzione di ben sette batterie di Pantsir-S1 avvenuta nei giorni scorsi a Tarhuna e nella base aerea di Al Watiya, in precedenza sotto il controllo delle forze affiliate ad Haftar. Il ministro dell’Interno del Gna, Fathi Bashagha, aveva denunciato questa mattina l’invio di questi velivoli in Libia dalla base aerea siriana di Hmeimim, controllata dalle Forze armate russe, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia “Bloomberg”. Le dichiarazioni di Bashaga erano giunte in risposta all’annuncio, fatto dal capo di stato maggiore dell'aeronautica dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Saqr al Jarushi, di preparativi per lanciare “la più grande operazione aerea nella storia della Libia”. Citato dall’agenzia “Africa News Agency”, Al Jarushi ha dichiarato che tutti i siti e le attività turche nelle città dell’ovest della Libia sono un obiettivo legittimo dei combattenti dell'aeronautica militare.Fonti informate hanno riferito ad “Agenzia Nova” che gli otto aerei da guerra russi hanno già raggiunto la base militare di Al Jufra, nella Libia meridionale, controllata dall’Lna. Ahmed al Haddad, uno dei comandanti delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna), ha dichiarato a “Nova” che le informazioni di intelligence hanno confermato la presenza di sei caccia da superiorità aerea Mig-29 e due bombardieri Su-24S attualmente nella base di Al Jufra, circa 350 chilometri a sud di Misurata e 460 chilometri a sud-ovest di Tripoli. Il portavoce dell’Lna, Khaled al Mahjoub, contattato da “Agenzia Nova”, si è rifiutato di commentare le informazioni sulla presenza di velivoli russi in Libia, rilevando che l'aeronautica militare dell’Lna "sta per effettuare la più grande operazione aerea nella storia della Libia”, ripetendo l’annuncio delle scorse ore del capo dell'aeronautica militare delle forze di Haftar, Saqr al Jaroushi. Al Mahjoub ha aggiunto che nelle prossime ore "tutti i siti e gli interessi turchi in tutte le città della Libia diventeranno obiettivi legittimi: chiediamo ai civili di stare lontano da questi siti".Intanto, il presunto arrivo dei caccia russi in Libia ha suscitato le preoccupazioni delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, citando fonti diplomatiche, un gruppo di esperti ha aperto un’indagine. Il timore per gli esperti Onu è la possibilità di uno scontro diretto tra Russia e Turchia, che in Libia sostengono fazioni rivali. “In Libia si sta ripetendo quello che vediamo in Siria: questa sta diventando una vera guerra per procura", ha dichiarato un funzionario occidentale, che ha chiesto di non essere nominato. "Cosa faranno ora i turchi per portare il loro aerei ad ala fissa?", ha spiegato la stessa fonte. (Res)