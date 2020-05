Usa: Pelosi, al vaglio legge che potrebbe impedire quotazione di società cinesi a Wall Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha dichiarato oggi che la Camera sta esaminando un disegno di legge approvato dal Senato che potrebbe comportare il divieto ad alcune società cinesi di essere quotate a Wall Street. Lo riporta il sito "The Hill". Ieri il Senato ha approvato la legge con il consenso unanime che richiederebbe alle società pubbliche di rivelare se sono possedute o controllate da un governo straniero e farsi sottoporre a revisioni contabili. Il passaggio della legislazione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e la Cina, in particolare per quanto riguarda la gestione della pandemia di coronavirus che è emersa per la prima volta nella città cinese di Wuhan e da allora ha causato oltre cinque milioni di casi in tutto il mondo e centinaia di migliaia di decessi. (Nys)