Usa: indagini su Biden, il Partito democratico chiede a Pompeo di accedere a documenti riservati

- Il presidente della commissione Affari esteri della Camera dei Rappresentanti Usa, Eliot Engel del Partito democratico, espresso preoccupazione per un "abuso partigiano" dell'agenzia, sostenendo che stava aiutando i repubblicani del Senato a prendere parte a una "campagna diffamatoria" contro Joe Biden. Lo riporta il sito "The Hill". In una lettera indirizzata al segretario di Stato Mike Pompeo, Engel ha avvertito che se non dovesse poter accedere ai documenti che il Senato ha ricevuto per le sue indagini che coinvolgono Biden, prenderà provvedimenti. "Mentre il coronavirus si diffondeva dall'estero e iniziava a devastare le città americane, le scarse risorse del dipartimento di Stato sono state spese per produrre documenti in modo da far avanzare teorie della cospirazione dannose per un candidato alla presidenza degli Stati Uniti", ha Engel nella nota. Engel ha chiesto di poter accedere ai documenti entro il 1° giugno 2020, altrimenti minaccerà azioni legali.(Nys)