Libia: colloquio Di Maio-Pompeo, "Tregua immediata, stop interferenze straniere"

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. Al centro dei colloqui la situazione in Libia e l’emergenza Covid-19. Da quanto si apprende da fonti della Farnesina, i due hanno ribadito la loro preoccupazione per l’intensificazione delle ostilità in Libia e la necessità di una tregua umanitaria immediata e della cessazione delle interferenze straniere. Di Maio e Pompeo hanno anche discusso l’impatto dell’emergenza sanitaria e la necessità di accelerare la ripresa economica. "È stato parlare con il ministro degli Esteri italiano oggi. Ammiro profondamente la capacità di resistenza del popolo italiano di fronte a questa crisi. Stretto coordinamento e cooperazione con l'Italia, nostro alleato Nato è fondamentale mentre lavoriamo per riaprire le nostre società e riavviare l'economia globale", ha scritto Pompeo su Twitter. (Nys)