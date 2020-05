Bolivia: Forze armate intimano il parlamento a ratificare promozioni decretate dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze Armate della Bolivia hanno dato al parlamento una settimana di tempo per approvare le promozioni decretate dal governo ad interim di Jeanine Anez. Passata questa scadenza si procederà alle nomine di generali dell'Esercito, dell'Aviazione, generali di divisione e vice-ammiragli senza il vaglio da parte del Senato come prevede la Costituzione. Lo ha affermato oggi il comandante in capo delle Ffaa, generale Sergio Orellana, in una conferenza stampa improvvisata nella Plaza Murillo, di fronte al palazzo legislativo, segnala il quotidiano "La Razon". "E' passato troppo tempo, aspetteremo un'altra settimana e se avremo una risposta negativa procederemo ad ogni modo in base al nostro regolamento e al dettato della legge organica delle Forze armate", ha detto Orellana. Nell'occasione il generale ha consegnato inoltre una lettera di intimazione alle autorità del Senato. (segue) (Bua)