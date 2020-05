Bolivia: Forze armate intimano il parlamento a ratificare promozioni decretate dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Orellana ha preso questa iniziativa dopo che era stata frustrato il tentativo di svolgere questo giovedì la cerimonia di promozione in via ufficiosa. Lo aveva denunciato il quotidiano "La Razon" pubblicando il documento che convocava la cerimonia a firma dello stesso comandante in capo delle Ffaa. All'appuntamento, confermato da fonti castrensi ma non dal ministero della Difesa, avrebbe dovuto partecipare anche la presidente ad interim, Jeanine Anez. L'indiscrezione aveva sollevato tuttavia le critiche del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, oggi all'opposizione: lo stesso senatore Aguilar aveva detto che se fosse stata portata a termine sarebbe stata "un'azione incostituzionale e un'ulteriore golpe alla democrazia". (segue) (Bua)