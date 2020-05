Bolivia: Forze armate intimano il parlamento a ratificare promozioni decretate dal governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Anez aveva fatto richiesta al parlamento di approvare le promozioni negli alti ranghi delle Forze armate fin dal mese di febbraio ma il Senato, organo preposto dalla Costituzione per ratificare le nomine non ha mai incluso la richiesta del governo nell'agenda delle sedute. Secondo il Mas, il partito del deposto ex presidente Evo Morales che detiene la maggioranza nella camera alta, la nomina di nuovi comandi delle Ffaa da parte del governo ad interim sancirebbe ulteriormente il "golpe" di fatto perpetrato dall'attuale governo di Anez. Lo stesso ex presidente Morales ha denunciato oggi via twitter il "gravissimo atto contro le istituzioni, le leggi e la costituzione" che costituirebbe la realizzazione di queste nomine. (segue) (Bua)