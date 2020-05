Usa: Trump pensa che sarà approvata una seconda legge di aiuti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti è convinto che ci sarà una seconda legge di stimolo economico, facendo eco ai commenti del segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Lo riporta l'emittente "Cnn". “Penso che lo faremo. Penso che aiuteremo le persone. Otterremo dei soldi per loro", ha detto Trump ai giornalisti mentre visitavano una fabbrica Ford nel Michigan. “Direi che potrebbe esserci uno scatto più bello. Un'altra bella dose", ha detto Trump riguardo allo stimolo. Alla domanda su cosa dovrebbe essere incluso nel piano economico, Trump ha risposto dicendo che lo farà sapere ai giornalisti al "momento opportuno". All'inizio della giornata, Mnuchin ha affermato che esiste una "forte probabilità" che sarà necessario un altro disegno di legge di stimolo per mantenere a galla l'economia Ha aggiunto, che per ora, il Congresso deve fare un passo indietro e consentire ai tremila miliardi circa di aiuti già stanziati per essere iniettati nell'economia. (Nys)