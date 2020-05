© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha escluso che il governo progetti una tassa patrimoniale per fronteggiare la crisi economica indotta dal coronavirus. "La patrimoniale non è nel programma di governo e quindi non verrà realizzata", ha detto Gualtieri intervenendo alla tramissione "Piazza Pulita" su La7. "Non ci sarà nè patrimoniale, nè flat tax", ha aggiunto il ministro. (Rin)