Coronavirus: New York, oltre 20 mila i morti su oltre 192 mila contagiati

- La città New York ha segnalato almeno 16.232 decessi confermati per coronavirus e circa 4.771 probabili decessi per coronavirus ad oggi, secondo i dati riportati dall'emittente "Cnn". Il dipartimento della salute di New York definisce i decessi "probabili" quelle persone che non sono risultate positive al Covid-19 in un test di laboratorio, ma il cui certificato di morte elenca come causa della morte il Covid-19 o equivalente. Il numero totale di decessi totali per coronavirus a New York è di almeno 21.003 persone. Ci sono stati circa 192.840 casi di coronavirus in città e circa 50.770 persone sono state ricoverate in ospedale, secondo "Cnn".(Nys)