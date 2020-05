© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di domani previsti a Roma e nel Lazio:REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra i contenuti dell’accordo tra Regione Lazio e Cassa depositi e prestiti. Partecipano il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, gli assessori regionali al Bilancio, Alessandra Sartore e allo Sviluppo economico, Paolo Orneli. L’evento si svolge presso la sala Tevere della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook e sul sito della Regione Lazio (ore 12).VARIE- "Dialoghi sul Futuro - Un paese da far ripartire": il presidente Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavantidialoga con Lorenzo Maternini, Co-founder e vicepresidente Talent Garden. Il tema dell'incontro, che avrà luogo sulla piattaforma Webex, è "la sharing economy nel post emergenza: modelli, crisi, soluzioni". (ore 12)- Al mercato di Val Melaina a Roma si terrà il primo appuntamento dell'iniziativa "Operazione mercati", promossa dal Centro agroalimentare di Roma (Car). Saranno presenti: l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti, il presidente del Car Valter Giammaria, il direttore generale del Car Fabio Massimo Pallottini e il referente del mercato di Val Melaina Fulvio Raparelli. Via Giovanni Conti 360. (ore 10:30) (Rer)