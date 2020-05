Libia: notizie su caccia russi seguono irritazione Mosca per abbattimento contraerea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti informate hanno riferito ad “Agenzia Nova” che gli otto aerei da guerra russi hanno già raggiunto la base militare di Al Jufra, nella Libia meridionale, controllata dall’Lna. Ahmed al Haddad, uno dei comandanti delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna), ha dichiarato a “Nova” che le informazioni di intelligence hanno confermato la presenza di sei caccia da superiorità aerea Mig-29 e due bombardieri Su-24S attualmente nella base di Al Jufra, circa 350 chilometri a sud di Misurata e 460 chilometri a sud-ovest di Tripoli. Il portavoce dell’Lna, Khaled al Mahjoub, contattato da “Agenzia Nova”, si è rifiutato di commentare le informazioni sulla presenza di velivoli russi in Libia, rilevando che l'aeronautica militare dell’Lna "sta per effettuare la più grande operazione aerea nella storia della Libia”, ripetendo l’annuncio delle scorse ore del capo dell'aeronautica militare delle forze di Haftar, Saqr al Jaroushi. Al Mahjoub ha aggiunto che nelle prossime ore "tutti i siti e gli interessi turchi in tutte le città della Libia diventeranno obiettivi legittimi: chiediamo ai civili di stare lontano da questi siti". (segue) (Res)