Libia: notizie su caccia russi seguono irritazione Mosca per abbattimento contraerea (3)

- Intanto, il presunto arrivo dei caccia russi in Libia ha suscitato le preoccupazioni delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, citando fonti diplomatiche, un gruppo di esperti ha aperto un’indagine. Il timore per gli esperti Onu è la possibilità di uno scontro diretto tra Russia e Turchia, che in Libia sostengono fazioni rivali. “In Libia si sta ripetendo quello che vediamo in Siria: questa sta diventando una vera guerra per procura", ha dichiarato un funzionario occidentale, che ha chiesto di non essere nominato. "Cosa faranno ora i turchi per portare il loro aerei ad ala fissa?", ha spiegato la stessa fonte. (Res)