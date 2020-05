Commercio: Cdm approva modifiche in materia di Iva per prestazioni di servizi e vendita a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, e del ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/Ce e la direttiva 2009/132/Ce per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all’interno dell’Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come Moss, acronimo di Mini One Stop Shop). (segue) (Com)