Cdm: ok prosecuzione missioni italiane di pace all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi, giovedì 21 maggio 2020, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza, Riccardo Fraccaro, previa comunicazione al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in considerazione della necessità di adempiere agli impegni assunti dall'Italia, ha deliberato in merito alla prosecuzione delle missioni e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e all'avvio di nuove missioni per il 2020, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, e dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.(Com)