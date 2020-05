Cdm: deliberazioni amministrative, nomine e leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi, giovedì 21 maggio 2020, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza, Riccardo Fraccaro, ha assunto anche alcune deliberazioni amministrative. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha deliberato: di non consentire la prosecuzione della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di un parco eolico, con relative opere accessorie necessarie alla connessione elettrica con la Rete di Trasmissione Nazionale, composto da 12 aerogeneratori di altezza di 115 metri di potenza complessiva pari a 40,8 MW, da ubicarsi in un'area ricadente nei Comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, in provincia di Foggia; di non consentire la prosecuzione della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori, con altezza di 126 metri e potenza complessiva pari a 34, 5 MW, con relative opere accessorie necessarie alla connessione con la Rete di Trasmissione nazionale (Rtn).