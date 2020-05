Dl Imprese: Trano (Misto), conclusi lavori commissione, pronto testo modificato per esame in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Finanze della Camera Raffaele Trano (gruppo Misto) ha annunciato che si sono concluse le votazioni sul dl imprese e le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno dato il mandato al relatore di riferire in Aula sul provvedimento. "Abbiamo appena concluso i lavori sul decreto Imprese - ha detto Trano - e dato il mandato al relatore. Prima con le molte audizioni e poi con la discussione sugli emendamenti, prevedendo tra l'altro forme di sostegno per categorie inizialmente escluse dai prestiti garantiti, innalzando le soglie degli stessi prestiti e ponendo un tetto ai tassi d'interesse, l'attuale testo è profondamente diverso dall'originale e spero molto più rispondente alle esigenze manifestateci dal mondo produttivo. Non sono mancate le difficoltà. Sono state anzi tante in questi giorni e sono convinto che si potesse fare ancora di più. Con il rammarico di quello che però alla fine, mancando le condizioni, non è stato fatto, ritengo che l'Aula potrà esprimersi su un provvedimento più robusto e di aver contribuito a fornire le risposte necessarie a un Paese messo in grandissima difficoltà dall'emergenza coronavirus", ha concluso Trano. (Com)