Autostrade: chiuso per una notte tratto Cerveteri e Torrimpietra

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di manutenzione, previste in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra, verso Roma e in direzione di Civitavecchia. Lo comunica Autostrade che in alternativa consiglia i seguenti itinerari: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cerveteri, si potrà percorrere la Ss1 Aurelia con rientro sulla A12 alla barriera di Torrimpietra; verso Civitavecchia, dopo l'uscita obbligatoria a Torrimpietra, si potrà percorrere la Ss1 Aurelia con rientro sulla A12 allo svincolo di Cerveteri. (Rer)