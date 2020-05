Usa: Zuckerberg, il 50 per cento dei nostri dipendenti lavorerà da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha dichiarato in un incontro con i suoi dipendenti che la società ha in programma di far lavorare da remoto quante più persone possibile nei prossimi cinque-dieci anni. "La mia previsione è che potremmo avere circa il 50 per cento di lavoro in remoto. Non è un obiettivo, solo una previsione basata sulla domanda che abbiamo visto finora", ha detto Zuckerberg al sito "Axios". "Il primo passo sarà l'apertura aggressiva delle assunzioni da remoto in tutti gli Stati Uniti e in Canada, in particolare per ingegneri specializzati, oltre a permettere ad alcuni dipendenti di richiedere di diventare lavoratori da remoto in modo permanente", ha aggiunto Zuckerberg. In un'intervista con l'emittente "Nbc", Zuckerberg ha affermato che "non mi sembra belle limitare l'assunzione a quelle persone che vivono vicino i nostri uffici". Zuckerberg afferma che la società prevede di sbloccare immediatamente le assunzioni a distanza. In passato, Zuckerberg aveva fatto capire che lavorare nei paraggi dell'ufficio di Facebook era importante per mantenere una forte cultura del luogo di lavoro. (Nys)