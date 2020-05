Brasile: coronavirus, l'81 per cento di bar e ristoranti che hanno cercato credito non l'hanno ottenuto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione sottolinea che oggi il 55 per cento dei ristoranti del paese lavora solo consegnando a domicilio, una modalità che non riesce mantenere le entrate degli stabilimenti. Per questo, in media, le aziende hanno adottato la sospensione del contratto di lavoro per quasi la metà dei dipendenti. All'inizio di maggio, Abrasel ha stimato che il 20 per cento dei bar e dei ristoranti del paese chiuderanno definitivamente le porte e che almeno 1 milione di posti di lavoro sono andati persi. Fino a marzo, prima dell'inizio delle misure di isolamento a causa della pandemia, il settore contava su 1 milione di punti imprese impiegando circa 6 milioni di lavoratori, 3 milioni dei quali erano lavori formali con contratto regolare. La stima ora è che nei prossimi 30 giorni, se la situazione dovesse rimanere la stessa, quasi il 20 per cento dei titolari di bar e ristoranti potrebbe licenziare tutti i dipendenti. (segue) (Brb)