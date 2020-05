Uruguay: Lacalle Pou non esclude dichiarare Hezbollah come organizzazione terrorista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il 18 agosto del 2019, anche il governo del Paraguay di Mario Abdo dichiarava "Hezbollah" e "Hamas" come organizzazioni terroristiche internazionali attraverso un decreto. "Questo decreto ci obbliga ad adottare un protocollo in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo internazionale che ci permette agire anche sul fronte del finanziamento di queste organizzazioni", aveva dichiarato l'allora ministro degli Interni, Juan Ernesto Villamayor. "Questo riconoscimento ci obbliga a rafforzare le azioni di prevenzione del terrorismo ed il controllo del flusso di divise assegnate rispettivamente alla segreteria per la Prevenzione del riciclaggio (Seprelad) e della sovrintendenza al sistema finanziario", precisava il ministro. (Urm)