Farnesina: prosegue il lavoro per il rimpatrio dei connazionali, rientrati oggi 1.060 italiani

- Con i voli di oggi il Ministero degli Esteri italiano ha coordinato, grazie al lavoro dell’Unità di Crisi e delle Ambasciate e Consolati all’estero, il rientro in sicurezza di oltre 85 mila connazionali, da 118 Paesi, mediante 840 operazioni aeree, marittime e terrestri dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. I voli speciali organizzati oggi hanno consentito il rimpatrio di oltre mille cittadini italiani rimasti bloccati in Paesi quali Regno Unito, Belgio, Spagna, Turchia, Israele ma anche India, Messico, Colombia e Venezuela. Un volo che partirà nella nottata dalla Colombia consentirà inoltre il rientro di alcune famiglie adottanti italiane, rimaste bloccate nel Paese con i propri figli adottivi. "La Farnesina rimane costantemente attiva al fine di garantire il rientro in piena sicurezza a tutti i connazionali ancora bloccati all’estero, grazie all’incessante lavoro delle sue Ambasciate e Consolati nel mondo", si legge nella nota. (Com)